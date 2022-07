Desfalque: América perde o lateral-esquerdo Marlon, suspenso com o terceiro cartão amarelo

A lateral-esquerda será um problema para o América para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Marlon levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-Go, terá que cumprir suspensão e será desfalque no Coelho. O técnico Vagner Mancini não poderá contar com o jogador para o duelo com o Avaí, no próximo domingo (31), às 18h, no Independência.