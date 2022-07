Sistema de rotativo Pare Azul inicia campanha educativa segunda-feira e define data de fiscalização

O novo sistema de fiscalização e comercialização de tickets eletrônicos do Faixa Azul inicia uma campanha educativa na próxima segunda-feira, 25. A ação será realizada pelos próprios monitores com orientações sobre o sistema que passar a ser o Pare Azul. O funcionamento regular começa no dia 8 de agosto.

A proposta chega para facilitar a operação por parte dos usuários. O aplicativo é mais prático, hábil e moderno. Para usar o serviço, basta baixar o aplicativo Pare Azul no celular por meio das lojas online Google Play (para quem tem Android) e Apple Store (para quem tem iPhone/iOS). Caso o usuário não tenho créditos será possível adquirir na hora. Porém, quem tem créditos do sistema anterior poderá fazer a migração para a novo partir de segunda-feira, 25.

Também haverá a possibilidade de adquirir tickets em pontos estratégicos onde existe o estacionamento rotativo. De acordo com Sabrina Micaele, da empresa Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A, todos pontos de vendas serão informados e devidamente treinados para comercializar os novos tickets eletrônicos. Ressaltando que a partir do dia 8 de agosto haverá fiscalização e os veículos estacionados irregularmente serão autuados.

Abaixo seguem links iOS e Android:

iOS: https://apps.apple.com/ br/app/pare-azul-zona-azul-s% C3%A3o-paulo/id1234032331

Android: https://play.google. com/store/apps/details?id=br. com.pareazul.android

Sobre o Pare Azul

Com o Pare Azul, o motorista estaciona de forma rápida e segura, sem precisar ir a um ponto de venda para realizar o pagamento do estacionamento rotativo. E para usar é fácil: basta baixar o aplicativo, realizar um rápido cadastro pessoal e do veículo, comprar créditos com seu cartão de preferência optando pelas funções débito e crédito e ativar o estacionamento pelo período desejado. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo sac@pareazul.com.br.