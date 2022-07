O evento acontecerá no dia 29 de Julho, uma sexta-feira no horário das 19h às 00h.

As atrações musicais ficarão a cargo de George Machado, Léo Ferrera, Diego Brake e Lucas Marotta, grandes músicos e intérpretes do cenário musical.

Esse será um evento exclusivo para os associados.

#ClubeNáuticodeSeteLagoas

#DiretoriaRenovAção

#luau #musicaaovivo