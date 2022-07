América apresenta atuações distintas em competições e zagueiro diz: ‘complicado achar ponto chave’

“É complicado achar um ponto chave agora. É trabalhar diariamente junto com a comissão técnica, tentar solucionar nossos erros, porque qualquer errinho que a gente comete, a gente acaba sofrendo no Brasileiro”, disse.

Para o jogador, é preciso analisar o que vem sendo bem feito na Copa do Brasil e tentar reproduzir no Brasileirão. Segundo ele, assim o clube estará mais perto das vitórias.

“É fazer o que a gente faz na Copa do Brasil bem feito, traduzir para o Brasileiro porque assim a gente vai estar mais perto das vitórias”, analisou.

No Brasileirão, o América ocupa a 17ª posição com 18 pontos conquistados. Na próxima rodada, visita o Atlético-GO, que ocupa a 18ª colocação com a mesma pontuação. Na quinta (28), inicia a disputa das quartas de final diante do São Paulo, também fora de casa.

Hoje em Dia