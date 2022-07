Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para Atlético x Corinthians

Venda on-line e check-in: clique aqui

Laranja Superior e Inferior (Portão F) / Amarelo Superior e Inferior (Portão C)

GNV Preto / GNV Forte e Vingador / GNV Internacional / GNV Ingresso Anual: R$35,00

GNV Prata: R$45,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00

Adicional: mesmo desconto da categoria do titular

Não sócios: R$100,00

Vermelho Superior (Portão D) e Vermelho Inferior (Portão E)

GNV Preto / GNV Forte e Vingador / GNV Internacional / GNV Ingresso Anual:: R$45,50

GNV Prata: R$58,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$65,00

Adicional: mesmo desconto da categoria do titular

Não sócios: R$130,00

Roxo Superior (Portões A e B – não é possível transitar entre os portões)

GNV Preto / GNV Forte e Vingador / GNV Internacional / GNV Ingresso Anual: 56,00

GNV Prata: R$72,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$80,00

Adicional: mesmo desconto da categoria do titular

Não sócios: R$160,00

Roxo Inferior (Portão A)

GNV Preto / GNV Forte e Vingador / GNV Internacional / GNV Ingresso Anual: R$80,50

GNV Prata: R$103,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$115,00

Adicional: mesmo desconto da categoria do titular

Não sócios: R$230,00

Os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

Acesso ao estádio:

– Sócios em posse do cartão GNV: Apresentar o cartão GNV;

– Sócios que não estão em posse do cartão GNV: Apresentar o ingresso (voucher), obrigatoriamente em formato digital no Smartphone (Não serão aceitos ingressos impressos).

– Abertura dos Portões: 15h

– Torcedores de qualquer idade precisam de ingresso

– Os ingressos serão validados tanto no acesso à esplanada como nas catracas

VENDA FÍSICA PÚBLICO EM GERAL (até 3 ingressos por CPF)

(SEM DESCONTO PARA SÓCIOS, LIMITADA A 2 INGRESSOS POR CPF E SUJEITA À DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS)

22/7 (sexta-feira): 11h às 18h, no Labareda

24/7 (domingo): 12h às 18h45, Bilheteria Norte do Mineirão

Formas de pagamento na venda física: cartões de crédito e débito, e dinheiro

Meia entrada – É vendido apenas um ingresso de meia entrada por documento, mediante apresentação da documentação exigida no ato da compra e na entrada ao estádio:

Atenção: serão aceitos somente documentos originais.

Estudantes: Carteira de Identidade e identidade estudantil.

Maiores de 60 anos e menores de 12: Documento de identificação com CPF.

GNV Kids

Para quem adquiriu Pacote Anual para o GNV Kids, é necessário fazer o check-in, no prazo estipulado acima, simultaneamente ao check-in do titular do plano.

Para quem não adquiriu Pacote Anual GNV Kids, a solicitação do ingresso GNV Kids deverá ser feita no momento da compra do ingresso pelo titular do plano.

Atenção: os ingressos para GNV Kids são liberados mediante disponibilidade e apenas para o mesmo setor do ingresso adquirido pelo titular do plano.

Gratuidade para crianças

A retirada das gratuidades infantis garantidas por Lei será no Clube Labareda (Av. Portugal, 4020 – Itapoã – BH), no dia 22/7, das 12h às 18h45, conforme procedimentos determinados pelas autoridades públicas e mediante disponibilidade;

A retirada poderá ser feita somente pelo pai ou responsável legal do menor de 12 anos mediante apresentação de documento de identidade do pai/ responsável e do menor. (Documento Original ou Cópia Autenticada).

Atenção:

– É obrigatório que o documento do menor de 12 anos tenha o CPF do menor;

– É obrigatório portar ingresso válido para o mesmo setor da gratuidade a ser retirada;

– A retirada da gratuidade é exclusiva a menores de 12 anos, não se aplicando, portanto, a maiores de 60 anos nem PCD e seus acompanhantes.

Visitante (até 3 ingressos por CPF)

Até 24/7 (15h)

ATENÇÃO: OS E-TICKETS SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS A PARTIR DAS 12H DO DIA 24/7.