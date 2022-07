Após fim do primeiro turno, acesso do Cruzeiro para a Primeira Divisão vira questão de tempo

Com o fim do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro é possível analisar a situação dos times até aqui e fazer uma previsão para a segunda metade da competição. Líder isolado, o Cruzeiro faz campanha de campeão e o acesso para a Primeira Divisão deixa de ser uma questão de se o time sobe para quando isso irá acontecer. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de acesso da Raposa atualmente é de 98,3%.

O desempenho do time celeste nesta Série B está longe do apresentado nas duas últimas edições. Nos anos anteriores, o Cruzeiro figurou, na maior parte do tempo, na parte de baixo da tabela. Em 2020 e em 2021, a Raposa brigou contra o rebaixamento e teve aproveitamento abaixo de 50% nas duas temporadas. Neste ano, com metade do campeonato disputado, o rendimento da equipe é de campeão: 73,7%.

Os números do Cruzeiro fizeram com que o time alcançasse a segunda melhor campanha do primeiro turno na história da Série B desde 2006, desde que o campeonato tem a mesma forma de disputa. Ficou atrás apenas do Vitória, em 2012, quando alcançou 44 pontos em 19 partidas. A equipe celeste somou 42 pontos, com 13 vitórias, três empates e três derrotas. O time de Pezzolano tem também o melhor ataque, com 24 gols marcados, e a terceira melhor defesa, com 10 gols sofridos.