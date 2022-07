Veja como fica o tempo neste final de semana em Sete Lagoas

O final de semana continuará com o tempo parecido com os dias da semana em Sete Lagoas. Com a temperatura na casa dos 20º durante o dia, as noites na cidade permanecerão frias e secas.

Confira a previsão completa:

Previsão de Hoje 22/07 Sete Lagoas – MG:

Hoje será parecido com ontem: sol com algumas nuvens. Não chove.

Temperatura mínima: 12°C

Temperatura máxima: 27°C

Chuva: 0mm – 0%

Vento: ENE – 18km/h

Umidade mínima: 27%

Umidade máxima: 80%

Sol: 06:29h 17:37h

Previsão de Amanhã 23/07 Sete Lagoas – MG

Amanhã será parecido com hoje: sol com algumas nuvens. Não chove.

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 28°C

Chuva: 0mm – 0%

Vento: ENE – 16km/h

Umidade mínima: 26%

Umidade máxima: 73%

Sol: 06:29h 17:38h

Previsão de domingo, 24/07, para Sete Lagoas – MG

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima 29°

Chuva: 0mm Chances: 0%

Vento: ENE 19km/h

Umidade mínima 27%

Umidade máxima 67%

