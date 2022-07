Deputado pede providências da FEAM quanto a poluição em Sete Lagoas

Moradores queixam o surgimento de graves problemas causados pelo excesso de pó nas residências provindos das siderúrgicas

Na manhã da última quinta-feira (21), o deputado estadual Douglas Melo se reuniu juntamente com o vereador Júnior Sousa para uma audiência com Renato Teixeira Brandão, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, a fim de discutir providências a serem tomadas para conter a forte poluição que vem incomodando os moradores dos bairros Boa Vista, Montreal e Barreiro, no município de Sete Lagoas, provocadas pelas siderúrgicas.

Segundo os moradores, as siderúrgicas ao redor dos bairros acarretam no surgimento de nuvens de poeira que cobrem as residências, causando graves problemas provocando muita sujeira nas casas e diversos problemas de saúde, como alergias, agravamento de problemas respiratórios, entre outros, afetando assim diretamente o bem-estar da população.

Douglas Melo destacou que medidas precisam ser tomadas por parte dos órgãos de meio ambiente do Estado para sanar o problema, “ O monitoramento por parte do Estado é importante para entendermos os impactos da poluição na saúde da população. Precisamos que sejam feitas vistorias nas siderúrgicas, estudos técnicos. Juntamente com o nosso vereador Júnior Sousa vamos continuar fiscalizando e levando as autoridades competentes as demandas da população. “ disse o parlamentar.

O presidente se comprometeu em fazer visitas técnicas nas empresas e emitir o relatório das inspeções realizadas em cada siderúrgica até o final do mês de agosto e aquelas que não atenderem os padrões aceitáveis de emissões terão que se readequar. Desta forma, acredita-se na melhora da qualidade do ar para a população e empresas trabalhando dentro das normas legais.

Ascom/Douglas Melo