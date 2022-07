A dois passos do paraíso! Entenda os cenários possíveis para o acesso do Democrata

Entre altos e baixos, alegrias e frustrações, vitorias e derrotas, a caminhada do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II segue firme e o time já conseguiu algo muito superior ao que foi alcançado em temporadas anteriores: Chegar às rodadas finais da competição dependendo apenas de suas próprias forças para retornar à elite do futebol mineiro.

Na quarta-feira à noite, em jogo válido pela 8ª rodada do Hexagonal Final, o Jacaré derrotou o Boa Esporte por 2 x 1, contando com o apoio de um bom público na Arena do Jacaré.

O time de Sete Lagoas fez boa partida, com amplo domínio durante quase todo o tempo e chegou a abrir 2 x 0, com gols de Tito, aos 43 minutos da etapa inicial e Rodney, aos 14 minutos do segundo tempo. O Boa Esporte diminuiu através de um pênalti bastante contestado, aos 51 minutos da etapa final, com Júnior Henrique.

Os outros resultados da 8ª rodada foram os seguintes:

Varginha 00 x 00 Tupynambás

Betim 03 x 02 Ipatinga

No próximo domingo o Democrata fará uma partida decisiva na Arena Vera Cruz, diante do Betim. A briga é direta pelo acesso e um triunfo deixará o Jacaré a um passo do paraíso. Na rodada final, o Democrata vai receber o Varginha, na Arena do Jacaré. O jogo está marcado para o dia 30, um sábado.

A partir do próximo domingo serão realizadas as partidas da 9ª rodada. Veja a programação completa:

Domingo:

15:00 – Betim x Democrata – Betim

16:00 – Varginha x Boa Esporte – Varginha

Segunda-feira:

20:00 – Ipatinga x Tupynambás – Ipatinga

Há duas rodadas do final do campeonato, a classificação está assim:

1º Betim: 15 pontos

2º Ipatinga: 13 pontos (03 gols de saldo)

3º Democrata: 13 pontos (02 gols de saldo)

4º Varginha: 10 pontos

5º Tupynambás: 08 pontos

6º Boa Esporte: 06 pontos

Conforme divulgado no início desta semana, se o Democrata ganhar os 02 últimos jogos e atingir 19 pontos, vai terminar o Hexagonal Final entre os dois primeiros colocados, independentemente dos outros resultados.

Contudo, caso não alcance 100% de aproveitamento nesta reta final, o Jacaré dependerá de uma combinação de resultados para voltar à Primeira Divisão, encerrando com um jejum de 15 anos fora da Série A estadual. A seguir, apresentamos algumas variáveis para os 04 primeiros colocados que lutam pelo acesso:

Betim: Garante classificação com uma vitória e um empate, ou uma vitória e uma derrota, desde que Democrata ou Ipatinga não vençam as duas partidas.

Ipatinga: Garante a classificação com duas vitórias ou até com uma vitória e um empate, desde que o Democrata não vença os dois jogos e continue com saldo de gols inferior ao do Tigre. Também se garante nestas circunstâncias caso o Betim não vença nenhuma das duas partidas finais.

Democrata: Garante a classificação com duas vitórias. Também pode subir com uma vitória e um empate, somando 17 pontos, desde que o Ipatinga perca uma das partidas ou o Betim não consiga nenhuma triunfo. Outra possibilidade é somar mais 04 pontos, torcer para que o Tigre não vença um dos jogos e superá-lo no critério saldo de gols.

Varginha: Precisa vencer os dois jogos, chegar a 16 pontos e torcer para que Ipatinga e Democrata não vençam nenhuma das duas partidas restantes. Outra opção, ainda menos provável, é torcer para que o Betim sequer empate algum dos dois últimos jogos.

Tupynambás e Boa Esporte já estão matematicamente eliminados da disputa.

Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.