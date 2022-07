Minas Gerais tem mais de 16 milhões de eleitores aptos a votar

Confira detalhes do eleitorado mineiro para as Eleições 2022

Nós crescemos! Em Minas Gerais, somos 16.290.870 eleitoras e eleitores prontos para ir às urnas nas Eleições 2022. E não importa qual o seu gênero, a sua idade ou onde você mora. O voto de cada um será fundamental para definir os rumos do estado e do país na votação que acontecerá em outubro.

Com os dados oficiais divulgados pelo TSE no dia 15 de julho, é possível conhecer o perfil das pessoas que serão responsáveis por escolher os próximos ocupantes dos cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. São 156.454.011 brasileiros, distribuídos por 26 estados, Distrito Federal e 181 cidades no exterior.

Minas Gerais, aliás, tem parcela importante nesse cenário, pois é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 10,41% do eleitorado apto a votar. Fica atrás apenas de São Paulo, que tem 34.667.793 (22,16%). O voto dos mineiros tem peso significativo na votação para presidente da República. E nós somos responsáveis pela escolha de 53 deputados federais, o que corresponde a 10,33% das cadeiras da Câmara dos Deputados.

Evolução

O total de 16.290.870 eleitoras e eleitores em Minas representa um crescimento de 2,25% em relação às eleições municipais de 2020. Em comparação com as últimas eleições gerais, em 2018, o aumento é de 3,75%.

Gênero e nome social

Em 2022, as mulheres são 52% do eleitorado mineiro, contra 48% de 2020. Em 2018, os percentuais eram ligeiramente diferentes: 53% de mulheres e 47% de homens.

O número de pessoas que escolheu usar o nome social no título de eleitor também aumentou. São 2.948, contra 1.035 em 2020 e 771 em 2018, primeiro ano em que a Justiça Eleitoral permitiu a inclusão do nome social no título.

Idade

Os adolescentes atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral e milhares tiraram o título de eleitor para votar pela primeira vez! Em 2022, são 168.242 eleitoras e eleitores de 16 e 17 anos.

O número é 82,64% maior do que em 2020, quando Minas tinha 92.114 eleitores nessa faixa etária. Em 2018, eram 112.868.

Pessoas com deficiência

Entre o eleitorado apto a votar em Minas Gerais em 2022, 98.572 pessoas declararam ter algum tipo de deficiência, sendo que a maior parte tem deficiência de locomoção. São 39.674 eleitoras e eleitores, ou 35,98% do total. Em 2020, eram 90.440 pessoas com deficiência e, em 2018, 63.620.

Essa é uma informação autodeclarada, ou seja, o cadastro eleitoral só indica se uma pessoa tem algum tipo de deficiência quando ela própria informa essa condição ao buscar atendimento da Justiça Eleitoral.

Distribuição geográfica

A cidade com maior número de pessoas aptas a votar é Belo Horizonte: 2.006.854. A segunda é Uberlândia, com 514.413. E a terceira é Contagem, com 452.185. São 19 os municípios com mais de 100 mil eleitores.

Já os três menores eleitorados são Serra da Saudade (1.107), Cedro do Abaeté (1.291) e Grupiara (1.648). Minas Gerais tem 270 cidades com menos de mil eleitores.

Confira o eleitorado por município:

– lista organizada por ordem alfabética

– lista organizada pela quantidade de eleitores (da maior para a menor)

Estatísticas

Todos os dados do eleitorado apto a votar em 2022 estão disponíveis no sistema de estatísticas do TSE. Basta acessar a opção Eleitorado da eleição.

Na página, é possível alterar os filtros na parte superior, para pesquisar as estatísticas pelo total, por região, estado, município, zona eleitoral e local de votação.

A aba estatísticas do eleitorado tem o total de eleitores aptos e evolução do eleitorado. Em Perfil do eleitorado, é possível ver dados de gênero, faixa etária, uso de nome social, grau de instrução e estado civil.

Há uma aba específica com informações sobre pessoas com deficiência. E a aba Capilaridade apresenta informações sobre zonas eleitorais, locais de votação e seções eleitorais.

Acesse as estatísticas eleitorais.

Fonte: TRE-MG