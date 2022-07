Copa do Brasil: CBF define as datas dos confrontos das quartas de final

A CBF divulgou datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O anúncio foi feito um dia depois do sorteio que definiu os confrontos e o chaveamento até a decisão. Os jogos de ida serão disputados na próxima semana, enquanto as partidas de volta serão em agosto. O América, único representante de Minas na competição, vai encarar o São Paulo.