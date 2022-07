Fala, treinador! Campeão do primeiro turno com o Cruzeiro, Pezzolano pede apoio e calma da torcida na segunda fase

A 19ª rodada da Série B já passou para o Cruzeiro e o time sagrou-se, com vantagem, campeão do primeiro turno do campeonato. São 42 pontos, sete à frente do vice-líder, Vasco, e uma campanha vitoriosa, com grandes marcas. Diante das expectativas dos torcedores pelo acesso à Primeira Divisão, o treinador Paulo Pezzolano se mostrou cauteloso, e pediu o apoio da torcida para a segunda fase, considerada “pesada” por ele.

“Estou muito tranquilo. A segunda parte vai ser muito pesada, precisaremos muito do torcedor. Eu acho que o torcedor sabe muito bem, mas às vezes o coração pesa. Sabendo que o Cruzeiro tem ganhado tudo no Brasil, na América, o que se passa na cabeça é que temos que ganhar todo jogo. Sabemos que temos que ser campeões de ponta a ponta no campeonato. Mas quando eles pensam bem, eles sabem o momento do Cruzeiro, o momento de transição que estamos vivendo, isso vai levar anos, por mais que o torcedor não queira isso. Vai ser muito duro”, disse Pezzolano.

Para ele, o primeiro turno foi positivo, embora o cansaço físico, a sequência de jogos tenha interferido. Porém, ele já projeta a segunda parte do campeonato e o próximo compromisso, que será diante do Bahia, neste sábado (23), às 16h, no Mineirão.