Morre o professor Vila Nova em Sete Lagoas

CHICO MAIA – A nossa homenagem ao querido professor Vila Nova, que nos deixou na última terça-feira (20/07) após sofrer um acidente doméstico. O enterro será no Cemitério Santa Luzia, às 17h.

Além de excelente em suas aulas de Física e Matemática, era um grande ser humano, de ironia fina e jogava muita bola. Fui aluno dele no Ginásio Industrial e Colégio Dom Silvério. Foi um grande jogador de futsal, e era destaque de um dos melhores times da história do Huracan, dos mais tradicionais clubes da cidade.

Este, do início da fundação, ocorrida em 15 de novembro de 1960, na quadra que existia na Rua Niterói, no Bairro Canaã. Um timaço! Da esquerda para a direita, o presidente e um dos fundadores, que futuramente viria a ser um grande prefeito de Sete Lagoas, Marcelo Cecé, Castilho, Geraldo Fabiano, Fernando Ivo e o técnico Zezito Da Mata; Marção (Márcio Roberto de Oliveira, que depois se tornou presidente do Náutico), ele, o José Vila Nova Nunes, Tarcísio, Heraldo (que diariamente pode ser encontrado na Banca da Marília) e o saudoso Guará (Paulo Roberto Durães Castilho), que depois foi campeão brasileiro com o Atlético em 1971, pai do Paulinho Guará, que também jogou no Galo, na Suécia e atualmente comanda o time do nosso Democrata.

