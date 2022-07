Guarda Municipal realiza operação Linha Branca é apreende linhas cortantes e tubo de cerol

Guarda Municipal realiza operação Linha Branca e apreende linhas cortantes e tubo de cerol

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas realizou na tarde do último domingo, 17, a primeira etapa da operação “Linha Branca” contra o uso de linha chilena e cerol. A ação fez parte da campanha “Corte essa Ideia” que combate o uso de linhas cortantes na prática de soltar pipas, muito comum nesta época do ano.

Durante a fiscalização, que percorreu diversas regiões da cidade, foram apreendidos 15 carretéis com linhas cortantes e um tubo de 200 ml com cerol. Aqueles que são flagrados empinando pipa utilizando linha chilena, cerol ou qualquer outro tipo de material cortante, tem o material apreendido, além de estarem sujeitos à multa, conforme legislação vigente.

Sérgio Andrade, comandante da GCM, explica que as abordagens são direcionadas para locais já mapeados e com grande concentração de pessoas empinando pipas. “Durante a abordagem, verificamos se a linha tem material cortante. Caso seja constatado, será realizada a apreensão e lavrado o auto de infração. As ações são intensificadas, nessa época do ano, em virtude da maior incidência de ventos e também pelas férias escolares”, esclarece.

Somente em 2020 e 2021 foram quase 200 apreensões de carretéis com o material proibido. A operação “Corte essa ideia!” será realizada nos próximos meses. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.

