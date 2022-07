Brasileirão: Atlético busca manter a maior sequência atual de invencibilidade no Brasileiro diante do Cuiabá

São sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. A última derrota do Atlético no Brasileirão foi para o Fluminense, na 10ª rodada, por 5 a 3. De lá para cá, o Galo não perdeu mais na competição nacional, com quatro vitórias e três empates. A única derrota do time alvinegro desde então, no entanto, foi para o Flamengo e que acarretou na eliminação da Copa do Brasil.