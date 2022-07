Urgente: Caminhão com combustível tomba e pega fogo na BR-040

Um caminhão carregado com combustível tombou e pegou fogo na BR-040 no trecho conhecido como Gineta, sentido DF no KM 460, na noite desta terça-feira, 19.

Devido ao incêndio, houve interdição total nos dois sentidos próximo a ponte do Córrego da Lontra. Congestionamento já está a 3 kms segundo informações.