Conscientização: Ensino da Lei Maria da Penha nas escolas se torna obrigatório em Minas

O texto prevê que as noções básicas da lei sejam ensinadas nas escolas da rede pública. As instituições agora ficam obrigadas a capacitar professores sobre o tema, conscientizar a comunidade escolar inteira e implementar a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.

A autora do texto ressalta a importância de falar sobre a Lei Maria da Penha para os jovens. Ela conta que tem visitado escolas e recebido relatos de muita violência em namoro entre eles. A ideia, segundo ela, é “trabalhar sobretudo com os meninos para o fim da cultura machista, que naturaliza a violência contra as meninas. Muitas vezes eles reproduzem o que viveram em suas casas”, diz.

