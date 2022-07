América aposta no desgaste físico do Palmeiras, na Arena Independência

O América se reapresentou no CT Lanna Drumond e deu início à preparação para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, às 20h, na Arena Independência. Quem atuou mais de 45 minutos na partida contra o Bragantino fez exercícios físicos na academia e no campo. O técnico Vagner Mancini reclamou que o time estava sonolento na partida de domingo e sofreu com o desgaste físico, já que tinha enfrentado o Botafogo na última quinta-feira. A derrota por 3 a 0 para a equipe paulista deixou o América na 17ª colocação, com 18 pontos.

O lateral Danilo Avelar disse que agora será a vez de o Coelho tirar alguma vantagem na parte física, já que o Palmeiras fecha a rodada contra o Cuiabá, nesta segunda (18/07), e quinta vem a Belo Horizonte. “Podemos tirar proveito de alguma situação. Acho que em termos de rotatividade e elenco, o Palmeiras vai ter condições de fazer isso sem perder a qualidade. Cabe a nós nos impor cada vez mais, independente se o Palmeiras está a 72 horas ou não, mas nos impor, por nosso jogo. Ver os erros que aconteceram no último jogo e não cometê-los novamente e conseguir performar de uma forma melhor independente do desgaste do adversário”.

Nesta terça, haverá o sorteio do próximo adversário do América na Copa do Brasil. Danilo Avelar afirma que o time vai precisar de equilíbrio para ter um bom rendimento, tanto na Copa quanto no Campeonato Brasileiro. “A parte de controle emocional é muito importante neste momento para não se dedicar só a uma competição e esquecer a outra, muito pelo contrário, tem que ter um equilíbrio nas duas competições para performar bem”, explicou.

