Centro de Especialidades Odontológicas realizou ação para atender dezenas de pacientes no sábado

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um grande número de atendimentos odontológicos no último sábado, 16. A ação no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO II) terminou com 61 pacientes atendidos entre 8h e 12h.

A classificação de risco foi para especialidades de periodontia, cirurgia oral menor, endodontia, próteses e dentística. As equipes da unidade realiaram restaurações em dentes permanentes, exodontias, biópsias, raspagens supra e subgengivais. O Secretaria de Saúde chegou a agendar 75 usuários e 61 compareceram. Deste total, 59 foram agendados para retorno e iniciarem as próteses e dois ainda precisam finalizar o tratamento de dentística.

“A demanda da área de saúde pública é enorme e iniciativas assim permitem aumentar o fluxo de atendimento. Parabéns aos profissionais envolvidos nesta proposta que obteve resultado tão significativo”, comentou o Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.