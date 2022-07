Projeto Abrace entrega mais de 1000 kits lanche para a Oncologia SUS de Sete Lagoas

O Projeto Abrace entregou na sexta-feira (15), 1005 kits lanche (suco de caixinha e biscoito individual) para a Oncologia SUS de Sete Lagoas. Ele atua no setor há quase 03 anos, com doações de cateter totalmente implantado (qualidade para o tratamento medicamentoso) e a doação de lanches para o café.

Em nome dos voluntários, Marlete Diniz ressaltou a satisfação do Projeto Abrace em contribuir com o tratamento quimioterápico, “um pouco que ajuda muito”. Para ela o momento é gratificante em mais uma ação para a Oncologia. “Estamos entregando mais essa remessa de lanche, que ajuda muito aos pacientes de Sete Lagoas e principalmente da região, que fazem o tratamento de quimioterapia. É com muita alegria e agradecimento a Deus por mais essa ação do projeto. Agradecemos a todos que estão nos ajudando e nos apoiando sempre”, evidenciou a voluntária completando: “Tanto o projeto dos kits, quanto da doação de cateter, são propósitos permanentes do Abrace para a Oncologia”, ratificou.

A enfermeira Rayane Viana, Coordenadora da Oncologia SUS do Hospital Nossa Senhora das Graças, que recebeu as doações, destacou a importância deste apoio para a oncologia. “Agradecemos muito ao Projeto porque, quando estão acabando os kits, ficamos preocupados, afinal, esses lanches atendem não somente os pacientes, como também os acompanhantes. O Abrace é um grande parceiro com as doações de lanche e cateteres para pacientes que precisam, por decisão médica para receber a medicação. Temos trabalhado para melhorar cada dia mais o atendimento na oncologia, e estamos implementando algumas ações nesse sentido”, salientou a Coordenadora.

Para mais informações sobre doações para a Oncologia, ligue ou envie mensagens para WhatsApp (31) 2107-6042.