Trabalhadora submetida a ócio forçado durante o aviso prévio será indenizada

A Justiça do Trabalho condenou uma escola de ensino a profissionais do trânsito a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2 mil a ex-empregada, que foi submetida a “ócio forçado” durante o período em que cumpria o aviso prévio. A decisão é dos julgadores da Oitava Turma do TRT de Minas.

O relator do recurso, desembargador Sércio da Silva Peçanha, considerou que o cenário foi comprovado por oficial de justiça em procedimento de produção antecipada de provas. Ao cumprir diligência na empresa, o profissional encontrou a trabalhadora sozinha em uma sala, sentada, sem exercer nenhuma atividade no momento. A conclusão após a diligência foi a de que: “aparentemente, a trabalhadora se encontra sem atividades no estabelecimento, separada das demais pessoas que por ali circulam, apenas ” cumprindo o aviso prévio”.”

Segundo o desembargador, a certidão apresentada não deixa dúvidas que, pelo menos em parte da jornada ou dias de aviso prévio trabalhado, a profissional foi submetida a ócio forçado, ficava aguardando ordens em sala fechada, sem nada para fazer.

Com base nesse contexto, o desembargador considerou devida a indenização por danos morais no valor de R$2 mil, considerando diversos aspectos envolvendo o caso. A decisão foi unânime.

Secretaria de Comunicação Social/TRT 3ª Região