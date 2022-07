Luís Celestino (esposo), Fátima, Wine, Liliane e Juninho (filhos), netos, noras, genros e demais parentes e amigos informam o falecimento de Ivani Soares de Jesus Celestino. O velório acontece no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, com o féretro saindo às 16h, para o Cemitério Parque Santa Helena, em Sete Lagoas.