América: Técnico pode mudar o time do América para enfrentar o Palmeiras

O técnico Vagner Mancini disse que pode fazer modificações no time do América para o jogo da próxima quinta-feira, às 20h no estádio Independência. O adversário será o Palmeiras, uma das equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro. ‘’Sempre que você sai de um jogo assim, onde as coisas não aconteceram como você queria, o que vem na sua cabeça é fazer mudanças. Acho que pra este momento agora, nós temos que tentar montar uma equipe forte diante do Palmeiras, que é um jogo importante pra gente, assim como o Atlético Goianiense’’. O jogo contra os goianos será no próximo domingo, às 18h, fora de casa.