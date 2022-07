2020 outra vez? América é o único mineiro na Copa do Brasil

A situação deste ano relembra o cenário de 2020, quando o Coelho fez a melhor atuação de sua história na Copa do Brasil, deixando o Galo e a Raposa para trás. Naquele ano, o Alviverde chegou à semifinal, mas foi eliminado pelo Palmeiras após empate por 1 a 1 no primeiro duelo, e perder por 2 a 0, no segundo.

Até chegar à penúltima fase, o time superou o Santos-AP, o Operário, a Ferroviária, o Corinthians e o Internacional. Neste ano, o Coelho entrou para a competição a partir da terceira fase, quando venceu o CSA com vantagem, fazendo 3 a 0 no primeiro jogo, e 2 a 0 no segundo.

Para o Galo, 2020 ficou marcado por vexame. O time foi eliminado ainda na segunda fase, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 com o Afogados, que desencadeou uma crise no clube. A eliminação deste ano para o Flamengo também foi criticada. O atual campeão da Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final, diante do Flamengo, por 3 a 2 no placar agregado.

O Cruzeiro, já na Série B, foi eliminado para o CRB, na terceira fase. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, a Raposa apenas empatou no segundo jogo por 1 a 1. O duelo ficou marcado pelos gols marcados pelo então atacante do time alagoano, Léo Gamalho. Antes, o clube tinha tido dificuldades para passar do Boa Esporte, conseguindo se classificar apenas nos pênaltis.

Em 2020, o América fechou a competição com R$ 17,6 somados em premiação. Neste ano, até aqui, o clube já acumulou R$ 4,9 milhões em bonificações. Nesta temporada, o Coelho entrou já na terceira fase em função da boa campanha no Brasileirão do ano passado e eliminou o CSA. A classificação contra o Botafogo rendeu mais R$ 3,9 milhões aos cofres alviverdes.