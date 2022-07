No Atlético há 7 meses, Turco tem resultados instáveis, críticas da torcida e apoio da diretoria

Antonio El Turco Mohamed chegou ao Atlético em janeiro deste ano para dar continuidade a um projeto vencedor do clube brigando por títulos. Sete meses após o desembarque na Cidade do Galo, o argentino já vivenciou o “céu e o inferno” à frente do elenco atleticano, e após a eliminação do time da Copa do Brasil, nessa quarta-feira (12), ainda nas oitavas de final, tem a permanência questionada mais uma vez.

Na conta do técnico são 43 duelos, 26 vitórias, 5 derrotas e 12 empates. Entre os números estão as conquistas de dois títulos sobre times rivais: a Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, e o Campeonato Mineiro, sobre o Cruzeiro. Porém, as taças não foram suficientes para que ele fosse abraçado pela torcida.

Libertadores e Brasileirão

Atualmente, o Atlético está vivo na Libertadores, competição em que se classificou para as quartas de final, e no Campeonato Brasileiro, em que ocupa o quarto lugar, com 28 pontos. Na disputa internacional, com Turco no comando, o Galo venceu 50% dos duelos que participou. Foram três empates e uma derrota, que colocaram em xeque as táticas de Turco.