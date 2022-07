Pezzolano tem problema para resolver no meio-campo do Cruzeiro para jogo contra Novorizontino

O Cruzeiro busca mais um volante para compor o elenco que disputa a Série B. Mas, para a partida diante do Novorizontino, no domingo (17), às 16h, no Mineirão, a solução terá de ser caseira. Ainda não será possível contar com os jogadores contratados.

“A intensidade que colocou o Pedro Castro quase todo jogo, mesmo estando no banco, sem rodagem. Falei com ele, que trabalha muito bem no dia a dia, mesmo sem estar jogando. Muito contente por ele”, comentou o comandante.

Ainda no elenco, o Cruzeiro tem como opção o experiente Rômulo e outros jogadores como Adriano, Filipe Machado e Fernando Canesin – que vêm sendo mais utilizados.

Pedro Castro tinha perdido espaço no elenco celeste. Após ser utilizado nos primeiros meses da temporada, o jogador deixou de ser relacionado para as partidas por opção do próprio treinador. Cogitou-se, até, emprestá-lo a outro clube. No total, Pedro Castro fez 13 jogos na temporada.

Pela Série B, o atleta fez três jogos e o jogo de domingo (17) seria o quarto. Ele ainda pode ser emprestado a outro clube com essa quantidade de jogos. A atuação diante do Fluminense fez o treinador Paulo Pezzolano refletir sobre a utilização do volante.