Conselho de Medicina: Saiba como denunciar assédio e outras infrações cometidas por médicos em Minas

Conforme o CRM-MG, são recebidas, por mês, de 100 a 120 mensagens de pacientes com possíveis condutas inadequadas dos profissionais.

A entidade médica explicou que as denúncias devem ser feitas por escrito e conter relato detalhado dos fatos. Também é recomendada a identificação completa dos envolvidos. Fotos podem ser inseridas no processo. Contudo, denúncias anônimas não são aceitas.

Segundo o CRM-MG, os documentos precisam estar assinados e podem ser entregues na sede do conselho em BH (rua dos Timbiras, 1200, Boa Viagem), em Delegacias Regionais no interior do Estado ou enviadas por correio ou para o e-mail processos.crmmg@portalmedico.org.br.

Penas

Caso se confirmem as denúncias, os médicos estão sujeitos a cinco penalidades disciplinares, que variam conforme a gravidade da infração. São elas:

Advertência confidencial em aviso reservado

Censura confidencial em aviso reservado

Censura pública em publicação oficial

Suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias

Cassação do exercício profissional

Abusos sexuais de médicos

Desde 2019, sete médicos responderam a processos administrativos do CRM-MG por cometerem abusos sexuais. Nesses casos, os profissionais foram punidos com a cassação do exercício profissional.

Atualmente, conforme o Conselho, cinco casos estão em investigação no Estado. Todos correm em sigilo.