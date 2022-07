Sete Lagoas é referência no 1º Encontro de Secretários de Cultura e Turismo do Circuito das Grutas

Foi realizado, nesta quinta-feira, 14, no Palácio da Cultura de Matozinhos, o 1º Encontro de Secretários de Cultura e Turismo do Circuito das Grutas. Foi uma oportunidade de interação com Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais que levou temas como captação de recursos, projetos culturais, interlocução da Cultura e do Turismo e leis Paulo Gustavo e LAB II.

A Prefeitura de Sete Lagoas foi convidada a compartilhar sua experiência com o processo de regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura com os outros 15 municípios presentes. A gerente geral de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Priscila Horta, mostrou a importância do desenvolvimento de políticas culturais permanentes para garantir a classe cultural um fomento perene.

“Estamos pensando em políticas de longo prazo para que a classe esteja protegida. A gestão do prefeito Duílio de Castro além de atravessar de maneira competente a pandemia, incentiva produtores a realizarem seus eventos e foca na Lei de Incentivo como parte da solução para o financiamento de projetos culturais na cidade”, comentou. A parceria com o Legislativo, por meio do vereador Caio Valace, na regulamentação dessa Lei também foi tema da apresentação.

Estiveram presentes nesse encontro o Secretário Adjunto de Cultura de Minas Gerais, Igor Arci, e outros representantes de Sete Lagoas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo como o Dr. Edmundo Diniz, Mário Luiz , Gislene Inocência, Ellen Márcia, Claudia Elane, Shirley Fonseca e Jane Lacerda. “Foi uma importante troca de conhecimento. Cada um teve a oportunidade de apresentar experiências em ações próprias. Além disso, ocorreram importantes esclarecimentos sobre captações para projetos da área”, avaliou a historiadora Shirley Fonseca.

Ao longo do ano, a Prefeitura apoiou diversos eventos estratégicos como as Festas de Cultura Afro-brasileira, a Festa da Estiva, o Circuito das Lagoas, a Feirinha Acústica, o Encontro de Carros Antigos, o Park Day, apresentações de dança, o Mercado Vila Mangabeiras, dentre outros.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom