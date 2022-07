Nesta sexta Câmara de Sete Lagoas reúne para votar Lei Orçamentária

Está marcada para esta sexta-feira (15), às 9h, uma Reunião Extraordinária no Legislativo. Para que tenha início o recesso institucional, na próxima segunda (18), os parlamentares precisam votar o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 237/2022. A interrupção de 15 dias aplica-se apenas para as Reuniões Ordinárias, a Câmara Municipal continua com expediente entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.

A proposta única na pauta dos vereadores trata de estabelecer “as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual do município de Sete Lagoas para o exercício de 2023 e dá outras providências”. O Projeto será apreciado com dois blocos de emendas (Aditivas e Modificativas) dos parlamentares.

A sessão extra foi deliberada durante a Reunião Ordinária desta semana. Diante da importância do tema e da agenda apertada de trabalho, alguns vereadores devem registrar presença e voto por meio virtual. A TV e Rádio Câmara fazem a transmissão ao vivo.

Ascom/Câmara Municipal