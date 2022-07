Willian Oliveira é diagnosticado com luxação no ombro e desfalcará o Cruzeiro

Diante do Fluminense, nessa terça-feira (12), pela Copa do Brasil, o jogador deixou o campo nos primeiros minutos da partida, sentindo dores no ombro. A lesão foi confirmada após exames médicos.

Willian desfalcará a Raposa nas próximas rodadas da Série B. Sob o comando do treinador Paulo Pezzolano, ele vinha entrando como titular e, nesta competição, já soma 15 duelos. Como alternativa, o treinador deverá contar com Pedro Castro, como fez no último duelom quando precisou substituir Willian.

