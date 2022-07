Leila Dias, comunicadora da Rádio Eldorado, é a nova apresentadora do Prêmio de Música das Minas Gerais

A 9ª edição do Prêmio de Música das Minas Gerais terá uma voz marcante e muito familiar aos sete-lagoanos e vizinhos. Trata-se da comunicadora, Leila Dias, apresentadora do Bom Dia Eldorado. “Foram várias tentativas até que, neste ano, fui surpreendida com essa notícia esplêndida e que me deixou com o coração muito grato e feliz. É a concretização de um sonho, poder representar meus colegas de profissão e minhas origens num evento de tão grande destaque na cena cultural mineira”, destacou emocionada a comunicadora.

Betinense de nascimento e sete-lagoana de coração, Leila Dias tem uma carreira solidificada há mais de duas décadas e, desde 2008, comanda as manhãs da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Paralelamente Leila realiza trabalhos em apresentações e locuções de eventos dos mais variados segmentos: shows, eventos, palestras, workshops, entre outros.

A voz marcante de Leila Dias narra histórias, realiza entrevistas e compõe a identidade sonora de diversas marcas locais e da região, em comerciais de TV, rádio, internet e campanhas publicitárias. Atualmente, Leila Dias também apresenta em seu canal do YouTube o programa, Leila Dias Rádio Tube, um talk show, em parceria com a agência publicitária, Talk Mídia.

Prêmio de Música das Minas Gerais

Promover a cultura musical e valorizar os artistas, compositores e intérpretes mineiros, independentes, é o objetivo do festival que acontece desde 2012. Já foram mais de dois mil artistas inscritos nos editais realizados, abrangendo cerca de 160 municípios de Minas Gerais. Destes, foram selecionados um total de 282 grupos para apresentação nas eliminatórias realizadas nas cidades mineiras.

O Festival, que é aberto a músicos e grupos musicais com residência no estado de Minas Gerais, é realizado pelo Governo de Minas Gerais, com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, através do patrocínio da Claro, gestão da Espaço Ampliar e produção da Trium Brasil e Aline Ferreira Produções.

Neste ano, o Prêmio já terá as performances ao vivo, em cinco cidades do estado, acompanhados pelos jurados do projeto. Mas, para o público o acompanhamento ainda será on-line, através da transmissão ao vivo das classificatórias no YouTube do projeto.

Na primeira classificatória, dia 16 de julho em Montes Claros, o cantor e compositor sete-lagoano, Leo Guto, se apresentará entre os doze classificados desta etapa com o single, Leve. Mais uma representatividade de nosso município honrando a cultura e arte.