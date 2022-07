Justiça do Trabalho exclui revelia aplicada a empresa cujo representante legal teve atraso irrisório em audiência

A Décima Turma do TRT-MG excluiu a pena de revelia aplicada a uma empresa, cujo representante atrasou sete minutos para a audiência virtual. No primeiro grau, a pena de revelia e confissão foi aplicada pelo juízo do primeiro grau. O procurador da empresa estivera presente desde o início da audiência e a defesa e demais documentos apresentados já haviam sido recebidos, conforme parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Mas, o representante legal, se atrasou. Quando é aplicada a revelia, os fatos alegados pela parte contrária são considerados verdadeiros (desde que não exista prova em sentido contrário no processo). No caso, devido à pena de confissão aplicada a empregadora foi condenada pela decisão do primeiro grau, quanto à data de admissão e à nulidade do pedido de demissão do empregado.

A relatora, desembargadora Taísa Maria Macena de Lima, entendeu que houve rigor excessivo, em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceio ao direito de defesa. A desembargadora levou em conta a vontade da empresa na defesa de seus interesses, já que o representante legal compareceu ao escritório do procurador para participar da audiência inicial, ainda que tenha ocorrido um atraso de sete minutos.

Acompanhando a relatora, o colegiado determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho de origem. Dessa forma, será dada oportunidade às partes de produzir prova oral e, havendo, portanto, nova decisão pelo juízo do primeiro grau.

Secretaria de Comunicação Social/TRT 3ª Região