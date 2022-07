Parceria com Ocemg e Fecoagro oferece pós-graduação em pecuária leiteira com condições diferenciadas

Parceria possibilita pós com subsídio de 30%

Uma parceria firmada pela CCPR, OCEMG e Fecoagro oferece condição especial para nova qualificação na área de produção de leite. Colaboradores, produtores cooperados e parceiros de cooperativas do Sistema CCPR poderão cursar a pós-graduação em Pecuária Leiteira da Rehagro com subsídio de 30% no valor da mensalidade. Essa condição especial é oferecida por tempo limitado.

O curso é direcionado a profissionais graduados em ciências agrárias e profissionais graduados em demais áreas que trabalhem com pecuária leiteira. No programa estão previstos temas como produção e conservação de forragens, instalações dos sistemas de produção, medicina de produção, melhoramento genético e gestão de pessoas.

As aulas são totalmente online com carga horária total de 360 horas, e o pagamento das mensalidades só começa após a confirmação do fechamento da turma, em agosto.

FICOU INTERESSADO? FAÇA SUA INSCRIÇÃO POR MEIO DOS CANAIS ABAIXO. Vagas limitadas.

IMPORTANTE: o vínculo com o Sistema CCPR será confirmado pelas consultoras da Rehagro e das cooperativas do Sistema CCPR.

ENTRE EM CONTATO:



Raquel Azevedo

Telefone e WhatsApp: (31) 9 7160-2835 (Clique no número para iniciar a conversa)

ccpr.coop.br