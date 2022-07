Lesões no América-MG: apenas um titular não passou pelo DM em toda a temporada; veja lista

Com elenco enxuto, Coelho sofre com o alto índice de lesões no primeiro semestre de 2022

Elenco enxuto, diferentes competições e calendário apertado. Este é o combo que o faz o América-MG sofrer com o alto índice de lesões durante o primeiro semestre do ano. De todos os seus titulares, o Coelho tem apenas um jogador que não passou pelo departamento médico do clube nesses seis primeiros meses: Patric.

Com 33 anos, o lateral direito do América-MG é um dos jogadores mais utilizados na temporada. Ao todo, são 31 jogos pelo Coelho no ano – o segundo com mais partidas, atrás apenas de Felipe Azevedo (33).

Dos 43 jogos que o time tem na temporada, Patric só ficou de fora por opção técnica – principalmente no Campeonato Mineiro, quando Marquinhos Santos priorizava a pré-Libertadores – e por suspensão. Mesmo nas partidas em que ele não começou como titular no Brasileirão, (Fluminense e Fortaleza) para preservar a condição física e prevenir lesão, entrou no decorrer do jogo.

Lesões no América-MG: apenas um titular ficou de fora do DM em toda a temporada; veja lista — Foto: Fernando Moreno/AGIF