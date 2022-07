Copa Brasil: Flamengo x Atlético: prováveis escalações, arbitragem e transmissão

No jogo de ida, no Mineirão, o Galo venceu por 2 a 1 e para se classificar precisa apenas de um empate. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

O Atlético chega para o confronto após um empate de 0 a 0, diante do São Paulo, no último domingo (10). Nesse duelo, o técnico Turco optou por mesclar o time e poupar alguns dos jogadores titulares.

Sendo assim, diante do Flamengo, o Galo deverá chegar com “força máxima”. Colaborando com a proposta, até o momento não há nenhum novo desfalque no elenco. Continuam ausentes o lateral-esquerdo Dodô, com Covid-19, e Keno, que trata de lesão na coxa direita.

Jair, que se recupera de fratura na mão, poderá ser opção para Turco, dividindo posição com Otávio, que tem sido escalado pelo argentino.

O Atlético deverá entrar em campo com Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio) e Nacho Fernández; Zaracho (Ademir), Vargas e Hulk. Provável escalação do Flamengo

O Flamengo chega para a decisão após ter sofrido um revés de 1 a 0 para o Corinthians, nesse domingo (10). Para enfrentar o Atlético, o técnico Dorival Jr terá, pelo menos, três desfalques.

O zagueiro Rodrigo Caio foi diagnosticado com lesão no menisco, e dois importantes volantes deixaram a equipe nos últimos dias. Tratam-se de Andreas Pereira, que agora defende as cores do time inglês Fulham, e Willian Arão, que foi para o Fenerbahçe, da Turquia.

Fora do embate contra o Timão devido a suspensão automática, Arrascaeta volta a ser opção para o treinador.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo conta com Santos; Matheuzinho, Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro

Arbitragem