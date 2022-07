Chacina: Polícia retoma buscas por suspeito de matar três e ferir outras duas pessoas, na Grande BH

Nisimara e a mãe dela, Adalcida Pereira de Araújo, foram socorridas para a UPA de Brumadinho, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram a morte confirmada na unidade de saúde. Nisiane Mary Pereira de Araújo, cunhada do suspeito, foi transferida para o Hospital Regional de Betim, na Grande BH, mas não resistiu e morreu no hospital.

A outra cunhada do suspeito, Nisiquely Pereira de Araújo, foi atingida por um tiro no peito, e segue internada em estado grave no Hospital Regional de Betim. O pai dela, Celso Pereira de Araújo, foi socorrido para o Hospital da Unimed, em Betim. Segundo a PM, ele foi atingido por disparos nas duas pernas e no braço, mas não corre risco de morrer.