Operação Acalento: Homem de 66 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável, em Abre Campo

A Policia Civil de Pedro Leopoldo, através de seu setor de Inteligência, juntamente com a Delegacia de Policia Civil de Abre campo, cumpriu na manhã do dia 13/07/2022 um mandado de prisão preventiva em desfavor de um autor de 66 anos, no Bairro Felipe Cláudio de Sales.

O autor é investigado por crime de estupro de vulnerável, contra uma menor de 5 anos de idade, fato ocorrido na cidade de Abre Campo. A vítima pertencia ao ciclo familiar do autor.

A Policia Civil de Pedro Leopoldo, deflagrou também na data de 13/07/2022 diversas operações de combate e repressão à violência contra crianças e adolescentes. A Operação chamada “Acalento”, realizada pelas Policias Civis em todo país, junto à outros órgãos garantidores, como o Conselho Tutelar Municipal visam promoverem ações que inibam a prática de qualquer modalidade de violência contra a criança e adolescente, apurando denúncias, instaurando inquéritos, realizando diligências, representações judiciais bem como cumprindo mandados, exercendo assim sua atividade fim de Policia Judiciária.

Importante destacar, conforme a Delegada Dra Priscila Pereira Santos, que o papel da Policia Civil além da apuração e investigação de infrações penais é também de proximidade com a população no geral, principalmente com a população em situação de vulnerabilidade em que a Policia Civil, junto com outros órgãos competentes, garantirá todos os direitos previstos em lei de crianças e adolescentes.

Ascom/PC SL