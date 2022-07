Motorista carreteiro contratado em Santa Catarina não consegue julgamento de ação em Betim por incompetência territorial

A Justiça do Trabalho confirmou a incompetência territorial da 6ª Vara do Trabalho de Betim para julgar ação trabalhista de um motorista carreteiro. O profissional foi contratado em Chapecó, Santa Catarina, mas prestou serviços em diversas localidades, realizando viagens por todo o Brasil e ainda para alguns países do Mercosul.

Por isso, manteve a determinação da remessa dos autos para o juízo do Trabalho de Chapecó, reconhecendo como correta a decisão do 1º grau.

Segundo o desembargador relator Sebastião Geraldo de Oliveira, o caput do artigo 651 da CLT dispõe que a competência das varas do trabalho é fixada pela localidade em que o empregado presta serviços. Desta forma, é possível que a ação seja proposta no foro em que o contrato foi celebrado ou onde tenha ocorrido a prestação dos serviços, na hipótese de o empregador realizar atividades fora do lugar do contrato de trabalho. No caso em questão, o trabalhador sequer reside em Minas Gerais, mas sim na cidade de Paulínia, em São Paulo. No entendimento do desembargador, não há provas de que o profisional tenha atuado em nenhuma das cidades englobadas pela jurisdição das Varas do Trabalho de Betim. O relator ressaltou que o princípio do livre acesso à jurisdição não pode servir a propósitos que o desvirtuem. Logo, não se justifica a opção por foro diferente daquele determinado em lei para o ajuizamento da ação trabalhista. O julgador esclareceu que quando houver vários locais de trabalho, a competência deverá ser do local da contratação, da última prestação de serviços ou ainda do domicílio do empregado.

Secretaria de Comunicação Social -TRT 3ª Região