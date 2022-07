‘Juninho, do América, ressalta que jogadores querem participar das mudanças na Lei Pelé: ‘é só voz’

A última rodada do futebol brasileiro foi marcada por protesto. Jogadores de todas as divisões do futebol nacional se manisfetaram contra as mudanças da Lei Pelé, aprovada na última semana na Câmara dos Deputados. Segundo os atletas, o texto tira direitos trabalhistas já conquistados pelos jogadores. Juninho, volante do América, foi um dos únicos que falou sobre o assunto.