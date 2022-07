Cruzeiro tem dilema, mas ‘vai com tudo’ buscar classificação diante do Fluminense

Cruzeiro e Fluminense decidem, na noite desta terça (12), uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa precisa reverter a desvantagem de um gol no confronto para seguir no torneio. Contudo, a classificação representa um ‘dilema’ para a sequência da temporada.

A classificação diante do Fluminense representa mais dois jogos nos meios de semana na temporada. O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, afirmou que o clube merece ‘todos os campeonatos do mundo’, mas que atualmente a Copa do Brasil não é o objetivo principal.

“Sei que todos queremos, é Copa do Brasil, querem tirar o Fluminense, mas o objetivo e ninguém tira da cabeça que é o acesso. Eu sei que a história do Cruzeiro merece todos os campeonatos do mundo, mas hoje é outra realidade. Estejam tranquilos que na terça-feira vamos sair com tudo”, disse o treinador.