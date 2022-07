Trio é preso suspeito de fraudar benefício do INSS e gerar prejuízo de R$ 11 milhões, em Minas

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (12) suspeitas de falsificação de documentos para obter benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). As prisões foram efetuadas durante operação da Polícia Federal (PF) em Coronel Fabriciano, Timóteo, Jaguaruçu e Belo Oriente, na região do Vale do Aço de Minas.