IVECO segue crescendo e registra recorde histórico da marca no Brasil

A IVECO iniciou 2022 de olho nas celebrações dos 25 anos de operação da marca no Brasil, em novembro, mas as comemorações já estão a todo vapor. A empresa mantém um ritmo forte de expansão – portfólio, rede e equipe – e encerra o 1º semestre com uma grande notícia: aumento de + 53% nos emplacamentos de veículos de carga (mais de 7 mil unidades), recorde histórico da IVECO no Brasil, alcançando 10,6% de market share. O mercado total ficou estável em relação a 2021.

Os números por segmento comprovam a consistência do progresso da marca entre janeiro e junho deste ano:

– Chassi-cabine (de 3,5 ton. a 7 ton.): líder de mercado com 42,6% de market share.

– Leves: melhor semestre desde 2014.

– Médios: melhor semestre já registrado.

– Semipesados: melhor semestre já registrado.

– Pesados: melhor semestre desde 2012.

O 1º semestre de 2022 também foi marcado por feitos relevantes para a IVECO como o lançamento da Daily 35-160, primeiro veículo Euro VI do mercado brasileiro, com 1 mil unidades produzidas, e a implementação do projeto-piloto Renovar, que já alcançou 50% das metas estabelecidas para o programa. No 2º semestre, a IVECO intensificará os preparativos para a participação na Fenatran, onde apresentará novidades para o setor de transporte, e dará início aos testes com o caminhão rodoviário movido a gás natural em parceria com clientes-chave.

Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina, enfatiza o papel fundamental do time da marca nesse processo de avanço sólido da montadora no mercado. “Temos um entrosamento muito grande entre as áreas da IVECO, que permite que nossos produtos façam parte, cada vez mais, de frotas em todo o Brasil. Do autônomo ao transportador, nossos clientes sabem que podem contar com qualidade, tecnologia e robustez quando adquirem um veículo da marca”.

Querichelli destaca também a importância do pós-venda, que tem proporcionado serviços de excelência que garantem tranquilidade ao cliente. “Prova disso é que somos bicampeões do Prêmio Consumidor Moderno na categoria caminhões”, conclui.

IVECO

IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja em operação.

Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br

