Prefeitura de Sete Lagoas executa obras de revitalização do asfalto da avenida Doutor Renato Azeredo

Começou nesta segunda-feira, 11, mais uma etapa das obras de revitalização do asfalto da avenida Doutor Renato Azeredo, no trecho próximo ao Terminal Rodoviário, na região Central de Sete Lagoas.

O contrato, que estava paralisado há mais de quatro anos, foi retomado pela atual gestão tem valor global de R$ 1,12 milhão, através de recursos do Governo Federal.

De acordo com o engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Cristian Robert da Silva Costa, o projeto acontece em etapas: a pavimentação do trecho compreendido entre a Escola Estadual Sinhá Andrade e a rua Renato Feio e o recapeamento da via entre a rua Renato Feio e a rua Sebastião Mascarenhas (acesso à Matriz de Santo Antônio). A cargo das obras está a Construtora CTC, que venceu o processo licitatório.

Com as obras, motoristas devem ficar atentos aos desvios no trânsito. A Guarda Civil Municipal trabalha em vários pontos, com orientações para a fluidez no trânsito. Em determinados horários, os motoristas devem ter mais cautela, devido aos congestionamentos decorrentes do desvios na região onde as obras acontecem, e principalmente obedecerem à sinalização nos locais.