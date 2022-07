Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta segunda-feira (11)

Cruzeiro terá duas ótimas opções para mandar jogos

Nada como um dia após o outro! De sem estádio para jogar, o Cruzeiro aparece como sonho de consumo de duas excelentes praças esportivas e ambas não medirão esforços para seduzi-lo.

Caso opte em assinar o acordo para atuar no estádio que está projetado para ser construído em Betim, o Cruzeiro tem a promessa que terá a preferência para realização de seus jogos em detrimento de outros eventos na arena multiuso.

Atualmente, por não ter um acordo anual com o Mineirão, por exemplo, o clube mineiro está sujeito a não poder atuar no estádio. Até o fim do ano, o Cruzeiro deverá ficar impossibilitado de atuar em até seis partidas no Mineirão, algo que pode mudar num futuro próximo.

Neste momento, Betim e Cruzeiro estão com uma carta de intenção a ser assinada pelas partes. O Cruzeiro tem um prazo até o fim de agosto (60 dias) para se manifestar.

De acordo a prefeitura, a gestão municipal da cidade será inteiramente responsável por viabilizar a construção da arena multiuso, o que envolve os licenciamentos do terreno de 97.261 mil quadrados e também as intervenções necessárias no entorno do local.

A empresa que será responsável pela construção, também ficará por conta da realização de manutenções no local, segundo a carta de intenções. O custo da obra é estimado em R$ 450 milhões, sem que o Cruzeiro precise investir do próprio bolso.

Ao mesmo tempo que tem a possibilidade de fechar com Betim, o Cruzeiro está em vias de assinar um acordo com o Mineirão para jogos até o fim deste ano, assim travando datas que precisa para atuar no estádio. Apesar disso, não conseguirá realizar partidas em seis datas por outros eventos já previamente marcados.

Enquanto isso, o Diretor comercial da Minas Arena, Samuel Lloyd afirmou que a concessionária responsável pela administração do Mineirão também está de portas abertas para compartilhar a gestão do estádio com o Cruzeiro.

O assunto é complexo, mas ao ter duas alternativas, caberá ao Cruzeiro aceitar aquela que melhor lhe convir, ou até mesmo criar um processo em que seja possível utilizar ambas as arenas. O tempo é o senhor de todas as coisas!

Tempo Esportivo

1º Tempo

“O futebol é um jogo mágico, não lógico”. A frase é de Nelson Rodrigues, renomado escritor e jornalista, sempre citado por várias pessoas pelo jeito diferente e simples como ele explicava as coisas inexplicáveis do mundo da bola.

Esta frase se encaixa perfeitamente na análise do Campeonato Mineiro do Módulo II, competição que caminha para o seu encerramento em algumas semanas e que teve tantas reviravoltas, que o mais metódico analista esportivo teria dificuldades para explicar as inúmeras nuances da disputa.

De quase fora do páreo à favorito ao acesso! Essa é a realidade do Democrata de Sete Lagoas, que teve problemas na fase de classificação e quase ficou de fora do Hexagonal Final, sobretudo na última rodada da primeira fase, quando perdeu em casa para o Tupynambás de Juiz de Fora, por 3 x 0. O Jacaré só se manteve vivo no torneio, porque o Coimbra, rebaixado para a Série C Estadual, conseguiu uma vitória improvável em Juiz de Fora, de virada, e tirou a vaga do Tupi.

Assim, no sufoco, o Democrata entrou para a fase derradeira do Módulo II. O torcedor seguia com um pé atrás e alguns sempre questionavam escolhas e decisões da comissão técnica e da diretoria. A situação ficou ainda pior quando o Jacaré foi derrotado em casa para o Betim, resultado que deixou o time de Sete Lagoas longe das primeiras colocações no Hexagonal.

Entre altos e baixos, o alvirrubro conquistou uma grande vitória diante do Boa Esporte, em Varginha, mas perdeu uma partida considerada chave, contra o Ipatinga no Vale do Aço.

Aí vieram os dois jogos contra o Tupynambás, o mesmo time que havia aplicado a goleada por 3 x 0 no Democrata na fase inicial. O primeiro jogo foi na Arena e de forma dramática o Jacaré conseguiu uma vitória fundamental por 1 x 0, mantendo-se vivo na briga pelo acesso para a Primeira Divisão de Minas Gerais.

No último final de semana aconteceu outro jogo entre os dois clubes, já abrindo o returno da etapa final do Módulo II e o que para muitos era improvável ocorreu: Mesmo jogando em Juiz de Fora, o Democrata se impôs, venceu um jogo incrível com gol de Rodney aos 11 minutos do segundo tempo e colou nos líderes, passando a ser um sério candidato ao acesso, afinal de contas, dos 04 últimos jogos que irá fazer, 03 deles vão acontecer em Sete Lagoas. Neste momento, Betim e Ipatinga ocupam as duas vagas de acesso, mas está tudo embolado, com diferença apenas no saldo de gols do Tigre para o Jacaré (ambos estão com 10 pontos, atrás somente do Betim).

A primeira destas decisões já tem dia e horário marcados para acontecer: Neste sábado, às 15:30, o Democrata recebe o Ipatinga, vice-líder do Módulo II. Um triunfo coloca o Jacaré na zona de acesso para a Série A de 2023. Espera-se um público acima de 5 mil torcedores na Arena do Jacaré e a expectativa pela volta à Primeira Divisão após 15 anos, toma conta de cidade.

2º Tempo

O excelente trabalho de Cuca à frente do Atlético em 2021, somado a outras ótimas passagens por diversos clubes do futebol brasileiro em diferentes momentos, despertaram o interesse de um gigante do futebol da América do Sul: O Boca Juniors entrou em contato com representantes do treinador para saber das possibilidades dele assumir o comando do time argentino. Cuca confirmou a conversa e declarou que esse é um desejo seu, mas no momento o projeto é só voltar a trabalhar com uma equipe específica depois da Copa do Mundo.

Cuca está sem clube desde a saída do Atlético, em dezembro do ano passado. O treinador se desligou do clube menos de um mês depois de conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, alegando questões familiares. O Atlético contava com ele para o planejamento de 2022. Hoje o técnico do time mineiro é Turco Mohamed, cujo prestígio com o torcedor anda sempre em oscilação.

Há boatos também no sentido de que Cuca pode ser o substituto de Tite na Seleção Brasileira, já que o próprio comandante da Seleção Canarinho declarou que não seguirá comandando o país depois da Copa do Catar.

Por Álvaro Vilaça