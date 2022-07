O Clube Náutico de Sete Lagoas realizou mais uma edição do Projeto Chá da Tarde

A Terapeuta Consteladora Sistêmica Elaine Silva, ministrou palestra com o tema “O Grande Encontro”.

O Clube Náutico de Sete Lagoas realizou na quinta-feira (30), mais uma edição do projeto Chá da tarde, evento direcionado para seus sócios. Na abertura houve dinâmica de relaxamento já, preparando os presentes para o que viria a seguir, que seria a Terapeuta Consteladora Sistêmica Elaine Silva, ministrando a palestra com o tema “O Grande Encontro”.

No decorrer da palestra foram abordados temas contemporâneos como: autoestima e o ato de valorizar a si mesmo. Conduzindo o público presente a profundas reflexões. Você é único. Você é necessário. Você merece ser feliz, independente das circunstâncias. Com essas palavras de autoafirmação, a palestrante ressaltou a importância do amor próprio e a necessidade da autovalorização, esclarecendo que, para termos boas relações com terceiros é preciso que primeiro tenhamos uma boa reação conosco mesmos e, citando o Criador da Constelação Familiar, Bert Hellinger, ela disse: …”Na maioria das vezes não precisamos de um novo caminho, mas de uma nova forma de caminhar”…

Após o encerramento a palestrante brindou os participantes com sorteio de óleos essenciais em seguida foi servido um lanche, como de costume, momento de interação e bate papo entre os participantes.

Ascom Clube Náutico de Sete Lagoas