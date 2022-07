Os melhores modelos de porta de madeira para entrada da casa

A madeira é um dos melhores materiais para a porta de entrada. Veja dicas e inspirações para compor a fachada de casa

A porta de madeira é a melhor opção para a fachada de casa. Além de ser resistente, o que é essencial para garantir a segurança da residência, o material compõe uma entrada bonita e imponente.

Também é importante salientar o quanto a madeira é um material versátil. Ela combina com todos os estilos decorativos, desde os rústicos até os mais clássicos e luxuosos.

Pensando nisso, selecionamos aqui sete inspirações de porta de madeira que você pode usar como porta de entrada. Confira.

Qual a melhor madeira para entrada de casa?

A madeira maciça é o melhor material para compor a porta de entrada. Isso porque ela é resistente a mudanças climáticas, como sol constante, chuvas ou corrosão decorrente da maresia em áreas litorâneas.

Isolamento térmico e acústico também são características notáveis da madeira maciça, além da segurança que oferece em casas e apartamentos – pois é praticamente impossível derrubar o material.

Contudo, a porta de madeira exige manutenção anual, como aplicação de produtos que previnem e eliminam pragas como cupins.

Melhores modelos de porta de entrada

A porta de entrada é o cartão de visitas da sua casa. Além de ser segura, ela precisa ser bonita e transmitir o estilo da residência à primeira vista. Selecionamos aqui 7 tipos de porta de madeira que se destacam na fachada.

Conheça um pouco mais sobre cada uma delas:

Porta pivotante

A porta pivotante tem uma instalação diferenciada das demais. Geralmente a porta de entrada é instalada em uma das laterais da porta, por meio de um kit de ferragens composto por parafusos e dobradiças.

No caso da pivotante, essas ferragens não existem. Ela é presa por pinos na parte superior e inferior, fazendo com que a porta gire em torno de um eixo vertical. A entrada fica muito mais elegante desta forma.

Dica: Não existe um tamanho certo para porta de entrada – tanto na altura quanto na largura. Caso sua casa tenha um pé direito alto, procure por modelos proporcionais a altura do teto. A mesma dica vale para casas pequenas, não compre uma porta muito grande, isso fica desproporcional.

Porta de duas folhas

Embora seja bonita, a porta de duas folhas é indicada apenas para projetos de casas grandes. Isso porque a entrada precisa ser larga e alta, para que a porta se destaque na fachada.

É possível fazer uma porta toda de madeira ou aproveitar para detalhes em vidro fosco. Porém, tenha consciência que o vidro não proporciona privacidade. Fica muito mais fácil ver o interior da casa. Use essa opção apenas se a porta tiver um espaço que não mostre o interior da residência, como um hall.

Porta de madeira frisada

Muitos modelos atuais de porta de entrada são feitos com frisos, uma espécie de alto relevo feito na madeira.

Os frisos podem ser feitos na horizontal ou vertical. Alguns, inclusive, formam desenhos orgânicos que deixam a decoração da fachada ainda mais sofisticada.

Porta de madeira alta

Quem gosta de investir em tendências pode usar a porta de madeira alta na fachada de casa.

Este modelo, no entanto, é indicado para casas com pé direito alto. Quem tem casas menores pode fazer da seguinte forma: instalar uma porta pivotante grande e, acima dela, um painel feito do mesmo material, para dar a sensação de continuidade.

Como a porta alta costuma ser instalada no estilo pivotante, faça manutenções recorrentes para garantir que o pino está fixado com segurança, pois o peso excessivo da porta pode danificar os pinos.

Porta de madeira ripada

Outra tendência muito utilizada nos projetos modernos é a de porta de madeira ripada.

A madeira ripada é composta por tiras de madeira finas e compridas, pregadas a pequenas distâncias uma da outra. Por conta dessa distância, a porta permite uma entrada de ar no ambiente, sem interferir na privacidade de casa.

Indicamos o uso da porta ripada em projetos de fachadas modernas, onde o material pode ser usado de outras formas, como feito na imagem abaixo:

Porta de entrada colorida

Quem disse que a porta de entrada precisa manter a cor original da madeira? As possibilidades são infinitas: é possível fazer portas bem coloridas e vibrantes com cores como amarelo, vermelho ou o clássico branco.

Porém, não é toda fachada que combina com cores diferentes. É essencial avaliar o projeto antes de escolher uma cor chamativa, assim você garante uma entrada harmônica e bonita.

Porta de madeira simples para apartamento

No caso de apartamentos, indicamos um cuidado maior ao escolher o modelo da porta de entrada, pois geralmente os condomínios exigem a padronização dos apartamentos.

Portanto, procure saber quais são as regras do condomínio para evitar problemas. Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

Com exame.com