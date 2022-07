VW lança nova geração da Amarok, com chassi, motor e transmissão da Ranger

Quando era menino, meu pai tinha um amigo que era proprietário do Ford Chevrolet. Era o apelido de seu possante, que na verdade era um Fusca. A alcunha com os nomes de Detroit era uma piada pelo tamanho do besouro em comparação com porte do Opala e do Landau. Mas o saudoso Geraldo, mal sabia que em 2022 seria lançado o Ford Volkswagen.