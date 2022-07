Encetado: Música Brasileira na Veia!

O cantor, compositor e DJ, Francis Campelo, lança seu primeiro show dia 09 no Palco TPM.

O cantor, compositor e DJ Francis Campelo (ex-puxador do Bloco do Bloco), lança no dia 09 de julho, seu primeiro show, ‘Encetado’, no Palco TPM, em Sete Lagoas.

Francis é um artista que se aventurou, ao longo de sua trajetória, em diversas atividades paralelas: Essencialmente músico desde os primórdios de sua infância, se formou e atua no audiovisual e é um movimentador cultural transversal. De mágico a DJ, respira arte em todos os momentos.

A nova fase da carreira de Francis Campelo é consequência de anos de pesquisa na cultura popular, da busca por unir linguagens e da necessidade de enveredar por novos caminhos.

O show Encetado; o primeiro de uma série de lançamentos do cantor previstos para essa temporada, que incluem ainda 5 singles e 5 videoclipes a serem lançados posteriormente; tem o repertório formado por clássicos do cancioneiro popular com uma roupagem moderna e visceral.

O show de lançamento do novo projeto de Francis Campelo terá início às 17h, no Palco TPM, Avenida Múcio José Reis, 95, Centro. Para abrir o show de Francis, haverá apresentação da banda, Sai que é sua Taffarel, com o melhor do rock nacional dos anos 90.

A adesão ao evento é gratuita, mas é sugerida uma contribuição para a produção do single do artista que será lançado em breve.