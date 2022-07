Departamento Médico: Wellington Paulista e Everaldo têm lesões confirmadas e podem desfalcar América

As lesões aconteceram durante o duelo diante do Goiás, no domingo (3), que terminou em 1 a 0 para o Coelho. Aos seis minutos, Wellington sentiu dores musculares e foi substituído por Henrique Almeida. O problema de Everaldo foi diagnosticado posteriormente.

Estas não são as primeiras lesões dos jogadores nesta temporada. Paulista já desfalcou o Coelho em outros dois momentos, com problema muscular na panturrilha direita e, depois, no músculo superior da coxa esquerda.