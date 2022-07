‘Venho pra Somar’ Pedrinho é apresentado no Atlético, descarta preferência por posição, e estreia só em agosto

“É um elenco de muita qualidade. Posso atuar como meio-campo, onde fiz minha base. Posso jogar de ponta, onde o treinador quiser utilizar… no Shakhtar-UCR vinha fazendo um falso 9. Não tenho exigência. Onde o professor achar que eu encaixaria melhor nesse time, venho trabalhar firme”, comentou.

“Quero colocar em prática no jogo, com minha velocidade, intensidade, dribles. Trazer a torcida do Atlético junto com a gente, fui no jogo e vi a pressão que eles colocam, o quanto ajudam o time. Fico muito feliz com isso, quero logo estrear para mostrar tudo que sei”, revelou.

Pedrinho foi anunciado pelo Galo no último dia 30 e desde então treina com o grupo atleticano em Vespasiano. O atacante não entra em campo desde dezembro de 2021, mas vem treinando para manter a forma física.

Estreia

Diferente dos outros reforços anunciados, a estreia de Pedrinho pode demorar um pouco mais. O jogador tem vínculo com o Shakhtar-UCR e, por determinação da FIFA, o atleta só poderá ser regularizado no dia 1º de agosto.